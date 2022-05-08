اعتبارًا من أيار\مايو 2023، يتعيّن على الإسرائيليين الحصول على تأشيرة للسفر إلى الدول الأوروبية

سيُطلب من الإسرائيليين الحصول على تصريح لدخول الدول الأوروبية، ودفع 7 يورو مقابل ذلك

اعتبارًا من شهر أيار\ مايو 2023، سيُطلب من الإسرائيليين الحصول على تصريح لدخول الدول الأوروبية، ودفع 7 يورو مقابل ذلك. هذه الخطة تسمى ETIAS (نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص)، والذي كان قيد المناقشة منذ عام 2016 ووافق عليه المجلس الأوروبي بهدف تشديد الرقابة على حدود 26 دولة عضو في اتفاقية شنغن، من حيث مراقبة الأمن والهجرة.

على عكس دول الاتحاد الأوروبي، تضم "دول شنغن" 26 دولة وقعت معاهدة لقواعد موحدة في مراقبة حدودها. على الرغم من أن معظم دول الاتحاد الأوروبي مدرجة في اتفاقية شنغن، إلا أن هناك بعض الدول التي ليست كذلك مثل كرواتيا أو رومانيا التي تنتظر الانضمام إلى المعاهدة. وتشمل اتفاقية ETIAS أيضًا البلدان التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع "دول شنغن"، بما في ذلك أيسلندا، والنرويج، وسويسرا وليختنشتاين.

وبموجب هذا القرار سيسمح التصريح بإقامة تصل إلى 90 يومًا في البلاد، لكل من السياح بغرض الترفيه والسياحة. وسيتم استبعاد المتقدمين الحاصلين على تأشيرة عمل أو الطلاب الذين يدرسون في إحدى الدول من الطلب. سيكون تصريح مقدم الطلب ساريًا لعدد من الزيارات على مدى ثلاث سنوات (أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفر مقدم الطلب).

لا تشمل الدول التي سيُطلب من مواطنيها الحصول على تأشيرة ETIAS إسرائيل فحسب، بل تشمل القائمة أيضًا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وسنغافورة وأستراليا والأرجنتين، والمكسيك، والبرازيل وغيرها.

تشمل البلدان التي سيتطلب تصريح الزيارة إليها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وسويسرا والمزيد .