البيت الأبيض يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر وأستراليا لمد أوروبا بالغاز

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن "هناك إمكانية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا"

أكد البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر وأستراليا لتكثيف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وذلك على خلفية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية للصحفيين، إن "هناك إمكانية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا"، مشيراً إلى أن "واشنطن تعمل أيضاً مع شركائها في قطر وأستراليا لتكثيف هذه الإمدادات"، مردفا "سيكون هذا جهداً متواصلاً ولن يكون سهلاً، لكن يتعين علينا فعل كل ذلك ما استمرت عملية انتقالنا إلى مصادر الطاقة الأكثر نظامية ومصداقية"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأشار المسؤول بخصوص رفع العقوبات أنه "ينبغي التطرق إلى عدد من النقاط، والأولى هي أننا لن نمضي قدماً في إبرام أي صفقة بشأن رفع العقوبات دون وجود أوكرانيا على رأس الطاولة"، مردفا "أي صفقة كهذه تحتاج إلى الثقة"، مضيفاً أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لم يمنح العالم بعد أي سبب للوثوق بكلامه"، كما رجح أن الظروف في السوق قد تؤثر في كيفية رفع العقوبات.

وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تلقت طلبات شراء للإنتاج الإضافي من الغاز ضعف ما هو متوقع، وهو ما يعكس جاذبية الغاز القطري في السوق العالمية، لكن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، قال في مارس/آذار الماضي، إنه ليس بإمكان أحد أن يعوض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، وإن بلاده لا تستطيع المساعدة في ذلك على الفور.

يشار إلى أن القارة الأوروبية حالياً في حاجة ماسة إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، وأدى طلب الرئيس الروسي إلى دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي بدلاً من الدولار أو اليورو إلى زيادة إلحاح القارة العجوز في البحث عن مصادر إمداد بديلة.