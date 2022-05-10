المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران الثلاثاء لتحريك ملف المفاوضات

تتصدر العقبات الرئيسية أمام تقدم المفاوضات مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية

من المقرر أن يصل المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران الثلاثاء، بهدف تحريك المفاوضات المتوقفة منذ 11 آذار/مارس، بعد ان انطلقت قبل أكثر من عام، بين إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) وشاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن كطرف في الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وبعد توقّف المفاوضات في آذار/مارس في العاصمة النمساوية، دعت ايران في 25 نيسان/أبريل إلى اجتماع في "اقرب وقت ممكن" لإحياء الاتفاق النووي. وسيزور مورا طهران، بحسب الصحافة الايرانية، الثلاثاء. وقام بزيارته الأخيرة إلى طهران في 27 آذار/مارس، وتوجّه بعد يومين إلى الولايات المتحدة.

وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن مورا "سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري" كبير المفاوضين في جمهورية ايران الإسلامية". وتابع خطيب زاده "زيارة السيد مورا تجعل المفاوضات تتقدّم بالاتجاه الصحيح"، لكن ذلك "لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف" المفاوضات، كون الرسائل "يتمّ تبادلها باستمرار بين ايران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي".

وتتصدر العقبات الرئيسية أمام تقدم المفاوضات مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين الإثنين "نحن على اتصال وثيق مع إنريكي مورا" و"ندعم جهوده".

وأضاف "نعتقد أنّه بإمكاننا إنجاز هذه المفاوضات بسرعة إذا كانت لدى الإيرانيين الإرادة للمضي قدماً بحسن نيّة"، من دون أن يشير إلى اقتراح أميركي جديد لتجاوز العقبات المتبقية.