اجتماع العاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي في واشنطن الجمعة المقبل

أشار البيان إلى أن "القمة يسبقها لقاءات بين العاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس،"

أفاد بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض الجمعة المقبل.

وقال البيان، "تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة المقبل، قمة تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض"، مضيفا أن القمة "ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية".

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وأشار البيان إلى أن "القمة يسبقها لقاءات بين العاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وفي نفس السياق، أكد البيان، أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي أيضا "أعضاء لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأمريكي".

وكان عاهل الأردن قد بدأ في 28 أبريل/نيسان الماضي، زيارة إلى الولايات المتحدة غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين، كما التقى الملك عبدالله الثاني بايدن كأول زعيم عربي في يوليو/ تموز الماضي عام 2021.