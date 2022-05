اجتماع العاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي في واشنطن الجمعة المقبل

أفاد بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض الجمعة المقبل.

وقال البيان، "تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة المقبل، قمة تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض"، مضيفا أن القمة "ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية".