وزير الخارجية الروسي يصل الجزائر في زيارة غير معلنة وتوقيع وثيقة جديدة لتعزيز "الشراكة" بين البلدين

أضافت المتحدثة، أن لافروف تحدث مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وكان في استقباله الرئيس عبد المجيد تبون.

أكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى الجزائر في زيارة لتعزيز "الشراكة" مع هذا الحليف لموسكو ومصدر الغاز الذي يزداد الطلب عليه من قبل أوروبا التي تسعى لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأضافت المتحدثة، أن لافروف تحدث مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وكان في استقباله الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال لافروف خلال لقائه مع العمامرة، "نظراً للتطور السريع للعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، فقد دعمنا مبادرة أصدقائنا الجزائريين لإعداد وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين تعكس جودة الشراكة الثنائية".

وتابع لافروف بالقول، "طوال هذه السنوات، عملنا بنشاط على تطوير حوار سياسي، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني، والعلاقات الإنسانية والثقافية التعليمية بما يتفق تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها عام 2001 في الإعلان الثنائي حول الشراكة الاستراتيجية".

وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي للجزائر إلى يناير 2019 أي قبل أكثر من شهرين من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت الجزائر قد وقعت وروسيا في 2001، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في عديد المجالات، على غرار القطاع العسكري والتجاري والطاقة.

وتورد الجزائر، وهي مصدر رئيسي للغاز، حوالي 11 في المئة من الغاز المستهلك في أوروبا، مقابل 47 في المئة لروسيا، والعديد من الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الشحنات الروسية منذ غزو أوكرانيا، تحولت إلى الجزائر، رغم أنها دولة متحالفة مع موسكو ولكن لديها قدرة محدودة للغاية على زيادة صادراتها.

ويذكر أنه كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الجزائر بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 23 مارس/ آذار 1962، فيمات اعترفت الجزائر بروسيا الاتحادية رسميا في 26 ديسمبر/ كانون الأول 1991.