مديرة الاستخبارات الأميركية : الرئيس الروسي سيستخدم السلاح النووي فقط إذا واجهت روسيا "تهديدا وجوديا"

أضافت هاينز أن التقديرات تشير إلى نيّة بوتين إقامة جسر برّي يربط بلاده عبر الأراضي الأوكرانية

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينس، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستتواصل حتّى في حال إحكام قبضته على إقليم دونباس شرق البلاد، مشيرة إلى أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الطراز التكتيكي منها أثناء الحرب في حال واجهت روسيا تهديدًا وجوديًّا.

وقالت هاينس، في إفادة أمام مشرّعين من مجلس الشيوخ، "نقدّر أن الرئيس بوتين يعدّ لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، وخلاله يريد تحقيق أهداف تتجاوز دونباس"، مضيفة أن بوتين يعوّل على تراجع عزيمة الغرب في دعم أوكرانيا، مع تدهور الأوضاع في ما يتعلق بنقص الغذاء والتضخم وأسعار الطاقة.

وأضافت هاينز أن التقديرات تشير إلى نيّة بوتين إقامة جسر برّي يربط بلاده عبر الأراضي الأوكرانية بمنقطة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية.

وأضافت "يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الانتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه". لكن يستبعد بأن يأمر بوتين باستخدام الأسلحة النووية إلا إذا واجهت روسيا "تهديدا وجوديا".

وفي ساق آخر، حذّرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهيّأ لحرب طويلة الأمد ولن ينهي العملية العسكرية في أوكرانيا بعملية دونباس حيث تدور معارك عنيفة.

وجاءت توقّعات واشنطن القاتمة في توقيت أعلنت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.

وخلال تصديها لمحاولات تبذلها القوات الروسية للتقدم في الشرق الأوكراني، أشادت كييف بتحول موقف ألمانيا على صعيد حظر النفط الروسي ورفع حظر إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

في الجنوب لا تزال أعمال العنف مستمرة وليلا استُهدف ميناء أوديسا بالصواريخ، وقال مسؤولون إن نحو ألف جندي ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المدمرة.