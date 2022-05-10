المتحدث باسم الخارجية الأميركية يؤكد أن بلاده لن تقبل بإيران نووية

نيد برايس، عن قلق واشنطن من "التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن لن تسمح لإيران بالتحول إلى قوة نووية"، مضيفا "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية نفذت عدة عمليات".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، عن قلق واشنطن من "التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدا "وضعنا 86 عقوبة على الحرس الثوري والشركات التابعة له"، حسب موقع العربية.

وتابع نيد برايس، مشددا على أن واشنطن "لن تقبل أن تكون إيران على بعد أسابيع من تطوير قدرة نووية"، مضيفا، "نناقش مع حلفائنا منذ بداية العام الخطط البديلة حال فشل المسار التفاوضي مع إيران".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن الرئيس الأميركي جو بادين أكد أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مردفا أن "الولايات المتحدة على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولدينا ثقة كاملة بها".