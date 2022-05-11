إيلون ماسك يعلن أنه سيلغي الحظر عن حساب ترامب على تويتر

أضاف ماسك، "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب ، أعتقد أن هذا كان خطأ"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، أنه سيلغي الحظر الذي فرضه "تويتر" على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن قرار الحظر الدائم الذي اتخذته "تويتر" كان "خاطئا وغبيا".

وأضاف ماسك، "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب ، أعتقد أن هذا كان خطأ"، مؤكدا خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن رفضه الحظر الدائم "لا يعني أن شخصا ما يمكنه أن يقول ما يريد، إذا قال شيئا غير قانوني أو مدمرا للعالم فيجب أن يكون هناك تعليق مؤقت، أو يجب جعل هذه التغريدة المعينة غير مرئية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يعود إلى تويتر حتى إذا استعاد حسابه، وبدلاً من ذلك أخذ يروج لمشروعه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة "Truth Social"، التي لم تخرج للنور بعد.

وتم حظر حساب ترامب -الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع على تويتر بصورة نهائية في أعقاب أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وأشار موقع تويتر في قراره إلى "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".