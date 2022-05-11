الاتحاد الأوروبي: لن تكون هناك حاجة للإلتزام بالأقنعة(الكمامات) للسفر الجوي اعتبارا من الاثنين الوشيك

باتريك كي : "اعتبارا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون أقنعة(كمامات) إلزامية للسفر الجوي".

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ، اليوم الأربعاء، رفع الالتزام بارتداء الأقنعة(الكمامات) في المطارات وعلى متن الطائرات في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الاثنين الوشيك، في أعقاب تفشي وباء كورونا.

وقال المدير التنفيذي لـ EASA باتريك كي : "اعتبارا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون أقنعة(كمامات) إلزامية للسفر الجوي".

في ما أشارت EASA ومقرها ألمانيا في بيان إلى أن "قناع الوجه لا يزال أحد أفضل وسائل الحماية ضد انتقال وباء كورونا"

التفاصيل بعد قليل...