تقرير:ترتيبات لعقد قمة عربية أمريكية إسرائيلية بحضور بايدن في إسرائيل الشهر القادم

بحسب التقرير كانت القيادة المصرية سعت الى عقد القمة في منتجع شرم الشيخ الى ان واشنطن رفضت الطلب

أفادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم نقلا عن مصادر ديبلوماسية مصرية و اخرى غربية في القاهرة عن ترتيبات واسعة لعقد قمة عربية-إسرائيلية-أمريكية نهاية شهر حزيران/يونيو في إسرائيل، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

وبجسب المصادر فانه في هذه الايام توجد اتصالات موسعة على مستوى عدد من الدول لعقد القمة في إسرائيل بمشاركة كل من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت التقرير إلى أنه تمت دعوة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في اجتماع القمة، لكن على خلفية العلاقات المتوترة بين إسرائيل والمملكة الاردنية خلال الفترة الأخيرة، لم يؤكد حتى الآن مشاركته.

وكشفت مصادر ديبلوماسية مصرية أن القيادة المصرية سعت الى استقبال القمة في منتجع شرم الشيخ، لكن الطلب المصري قوبل بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية التي تمسكت بإقامتها في إسرائيل.