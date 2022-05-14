سياسي من أصل مغربي يصبح أصغر عمدة في تاريخ بريطانيا

إلتزم حمزة تاوزال، "بإصلاح هذا الدور ذي الطابع غير السياسي مع الحفاظ على تقاليده"

انتخب البريطاني من أصل مغربي، حمزة تاوزال، في منصب عمدة لوستمنستر بلندن "لورد مايور"، ليصبح بذلك أصغر من يتقلد هذا المنصب عن عمر ناهز 22 عاما فقط، وأول مسلم يشغله.

وأكد بلاغ لمجلس المدينة، أن "المستشار الذي اختير في أعقاب فوز الحزب العمالي بالانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، ولد وترعرع في وستمنستر"، مشيرا إلى أنه "بوسعه الافتخار لكونه أول مسلم يشغل هذا المنصب"، حسب موقع الصحيفة المغربي.

ومن جانبه، إلتزم حمزة تاوزال، الذي تمكن حديثا من نيل شهادة الماستر من "كينغز كوليدج" بلندن، "بإصلاح هذا الدور ذي الطابع غير السياسي مع الحفاظ على تقاليده"، وقال تاوزال، إنه "منصب فوق سياسي، لذا ينبغي الإبقاء عليه خارج الأعمال الجارية للمجلس"، لافتا إلى أنه يعتزم التواصل كثيرا مع الساكنة و"أن يكون حاضرا على نحو أكبر في المناطق التي لا ي رى فيها العمدة عادة".

وأضاف تاوزال الذي ينتمي لمقاطعة "كوينز بارك"، أن "الكثير من الناس لا يعرفون ما الذي يعنيه لورد مايور أو ما يفعله، أريد حقا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في المنصب"، مشيرا إلى أن هذا التعيين يأتي كتتويج لمسار بدأ قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائبا شابا.

يشار إلى أن حمزة تاوزال سيكون المواطن الأول في وستمنستر لعهدة مدتها عام واحد، وستشمل مهامه رئاسة اجتماع المجلس، تمثيل المدينة وأهلها في الداخل والخارج، فضلا عن رئاسة الاجتماعات مع المنظمات الخيرية والتطوعية المحلية والشركات والسلطات والممثلين الدبلوماسيين.