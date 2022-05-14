الرئيس التركي يهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا الى الناتو

أعلن وزيرا خارجية السويد وفنلندا أن البلدين يعتزمان إجراء محادثات مع تركيا السبت في برلين بعد معارضة أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الجمعة، معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، ما يهدد بعرقلة العملية التي تستلزم إجماع دول الحلف.

قال اردوغان في ختام صلاة الجمعة في اسطنبول "ليس لدينا رأي إيجابي"، مضيفا "نتابع حاليا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكن ليس لدينا رأي إيجابي لأنهم ارتكبوا خطأ في الناتو في ما يتعلق باليونان من قبل ضد تركيا"، مؤكدا "لا نريد ارتكاب خطأ ثان".

وفي نفس السياق، أعلن وزيرا خارجية السويد وفنلندا أن البلدين يعتزمان إجراء محادثات مع تركيا السبت في برلين بعد معارضة الرئيس التركي انضمامهما المحتمل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي "ستتاح فرصة مناقشة ترشح السويد المحتمل" مع نظيرها التركي خلال اجتماع غير رسمي مقرر لوزراء الناتو دعيت اليه السويد وفنلندا، مضيفة "آمل أن نحصل دائمًا على رسائل إيجابية من جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو. وكثير من الحلفاء الثلاثين اعربوا علنا عن دعمهم القوي للسويد وفنلندا. ... لم ترسل لنا الحكومة التركية هذا النوع من الرسائل بشكل مباشر".

خلال مؤتمر صحافي في الوقت نفسه في هلسنكي أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو نيته "مواصلة المباحثات" مع وزير الخارجية التركي. وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر في هذه العمليات وأن نعلم أن الأمر لا يمكن إنجازه في يوم واحد ... فلنأخذ الأمور خطوة بخطوة "، مشيرًا إلى أن فنلندا لم تعلن بعد عن ترشيحها رسميًا.

وكانت فنلندا قد أعربت سابقًا عن ثقتها في الدعم التركي: بعد التباحث في الموضوع مع اردوغان مطلع نيسان/أبريل اعتبر نظيره الفنلندي سولي نينيستو على تويتر أن "تركيا تدعم أهداف فنلندا".

وسيتم المصادقة رسميا الأحد بعد اجتماع لمجلس حكومي على ترشح فنلندا للانضمام الى الاطلسي المدعوم من الرئيس ورئيسة الوزراء.