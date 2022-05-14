English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • تركيا مستعدة لتناقش مع فنلندا والسويد مسألة ترشحهما لعضوية الأطلسي

تركيا مستعدة لتناقش مع فنلندا والسويد مسألة ترشحهما لعضوية الأطلسي

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
، يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إلى اليمين ، خطابًا للترحيب بالوفدين الروسي والأوكراني قبل محادثاتهما ، في اسطنبول ، تركيا ، الثلاثاء/آذار 29 مارس 2022
(Turkish Presidency via AP)، يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إلى اليمين ، خطابًا للترحيب بالوفدين الروسي والأوكراني قبل محادثاتهما ، في اسطنبول ، تركيا ، الثلاثاء/آذار 29 مارس 2022

"غالبية الشعب التركي ضد انضمام هذين البلدين اللذين يدعمان حزب العمال الكردستاني، وهم يطلبون تعطيله"

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو السبت أن بلاده مستعدة لمناقشة فنلندا والسويد في شأن ترشحهما لعضوية حلف شمال الاطلسي والاسباب التي تدعو انقرة الى معارضة هذا الامر.

Video poster

وقال تشاوش اوغلو قبل اجتماع لحلف شمال الاطلسي في برلين يشارك فيه نظيراه الفنلندي والسويدي إن "الغالبية الكبرى للشعب التركي هي ضد انضمام هذين البلدين اللذين يدعمان حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وهم يطلبون منا تعطيل هذا الانضمام".

وتدارك "لكنها مسائل يجب أن نناقشها بالتأكيد مع حلفائنا في الاطلسي وكذلك مع البلدين" المعنيين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق