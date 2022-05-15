المغرب يؤكد أنه لن يسمح مطلقا بعودة أنشطة التهريب عبر معبري سبتة ومليلية وإسبانيا تُقرر فرض التأشيرة لدخول المدينتين

"السلطات الإسبانية تتجه إلى فرض التأشيرة على الراغبين في دخول مدينتي سبتة ومليلية، خاصة الذين يدخلون للعمل"

أفاد مصدر مسؤول مغربي، اليوم الأحد، أن السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعبرين البريين “باب سبتة” و”بني انصار”، بعد إعادة فتحهما يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار الجاري، ممرين لأنشطة تهريب السلع والبضائع التي كانت تُمارس قبل سنتين من الإغلاق.

وأضاف المسؤول، أن "المغرب قطع الشك باليقين في هذه المسألة، خاصة أن العديد من الإشاعات كانت تشير مؤخرا أن إعادة فتح المعبرين الحدوديين سيعيد أيضا أنشطة إخراج السلع من سبتة ومليلية نحو المغرب"، حسب موقع الصحيفة المغربي.

ومن جانب آخر، أعلنت مصادر إعلامية إسبانية، أن "السلطات الإسبانية تتجه إلى فرض التأشيرة على الراغبين في دخول مدينتي سبتة ومليلية، خاصة أولئك الذين يدخلون المدينتين للعمل، وهي الفئة التي ستشرع السلطات في السماح بدخولها ابتداء من 31 مايو/أيار الجاري"، مضيفة "أن هذه الفئة، سيكون عليها طلب تأشيرة خاصة بسبتة أو مليلية، من أجل الدخول والخروج بحرية إلى إحدى المدينتين للعمل، وهذه التأشيرة أو "الفيزا" ستكون خاصة فقط بالمدينتين، ولا يُمكن استعمالها لدخول إسبانيا".

وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد أعلن أن "إعادة فتح حدود سبتة ومليلية سيتم الثلاثاء المقبل 17 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن "إعادة فتح الحدود ستكون بشكل تدريدجي. وسيتم إعادة فتح المعابر من تراجال إلى سبتة، ومن بني إنصار إلى مليلية، اعتبارًا من 17 مايو/آيار للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي وكذلك للأشخاص المصرح لهم بالسفر في منطقة شنغن.