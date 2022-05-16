يأتي التهديد على ضوء دعم بريطانيا فنلندا والسويد دخول حلف شمال الأطلسي-الناتو

قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن موسكو هددت لندن باستهدافها بصاروخ نووي أسرع من الصوت "آر إس سارمات" والمعروف في الغرب باسم "ساتان 2" أو "الشيطان 2" وذلك في غضون 200 ثانية، وذلك ردا على دعمها لإنضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي-الناتو، والتي اعلنت نيتها الانضمام الى الناتو، في حين أعلنت السويد ايضا اليوم عن نفس القرار.

وذكرت الصحيفة أن هذا التحذير جاء على لسان ألكسي زورافليوف، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، حيث صرح خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا الاولى" الحكومية :"إن رغبت فنلندا الانضمام إلى هذا الحلف، فإن الطعن في شرعية وجود هذه الدولة يصبح هدفا مشروعا لنا".

وأضاف المشرع الروسي :"اذا قامت الولايات المتحدة بتهديد دولتنا، لا بأس فها هو ذا صاروخ سارمات جاهز من أجلهم، ومن يعتبر أن روسيا لا يجب أن تكون موجودة، لن يتبقى منه سوى الرماد النووي، وفنلندا تقول إنها تنوي الاندماج في حلف مع الولايات المتحدة، حسنا فالتنضم إلى الصف".

وخلال سؤاله عن اعادة روسيا لنشر أسلحتها النووية على الحدود مع فنلندا قال :"لماذا؟ لسنا بحاجة الى ذلك، يمكننا الوصول إلى هناك، بل حتى إلى بريطانيا، بصاروخ سارمات من سيبيريا، وإذا أطلقنا الصاروخ من كالينينغراد، فإن مدة وصول الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت لا تزيد عن 200 ثانية".