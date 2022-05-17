رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا النووي الإيراني والحرب في أوكرانيا وعدد من الملفات

بينيت "شكر ماكرون على الإعراب عن دعمه لإسرائيل في مواجهة الهجمات المتطرفة، والتزام فرنسا بأمن إسرائيل"

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزير هنأ في اتصال هاتفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار.

وأضاف البيان، أن بينيت "شكر ماكرون على الإعراب عن دعمه لإسرائيل في مواجهة الهجمات العدائية، والتزام فرنسا بأمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن الزعيمان "ناقشا توطيد العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين في جميع المجالات. إضافة إلى ذلك، "ناقشا الوضع الأمني ​​في المنطقة، مع التركيز على إيران، وبحثا فرص التعاون، وكذلك الحرب في أوروبا وتداعياتها".

وأشار إلى أن ماكرون وبينيت "اتفقا على الاجتماع قريبًا"، دون أن يحدد موعدا دقيقا.

ومن جانبه، حثّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إسرائيل، على سرعة استكمال التحقيقات في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، شعوره بالقلق إزاء إعلان إسرائيل مؤخرًا، بشأن المستوطنات في ​الضفة الغربية​"، حسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية (​الإليزيه​).

وقد أكد ماكرون في الاتصاله عزمه إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيراً إلى أنه ملتزم بالاستقرار الإقليمي وعازم على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لمنع "الخطر النووي الإيراني والحيلولة دون حصول إيران على قنبلة نووية".