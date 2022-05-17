لأول مرة منذ 50 عام: تعيين سفير إسرائيلي في تشاد

وزارة الخارجية الاسرائيلية تعتبرها خطوة هامة لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن السفير الأسرائيلي في السنغال، بن بورغل، قدم اليوم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس العسكري في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، وبذلك أصبح السفير الإسرائيلي الأول منذ 50 عام في تشاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه تعتبر خطوة هامة جدا لتعزيز وتقوية العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.

ويشار إلى أن رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي زار إسرائيل في نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2018، وكان أول زيارة لرئيس من تشاد إلى إسرائيل.

في حين زار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو تشاد مطلع عام 2019، معلنا خلالها عن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.