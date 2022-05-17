تقرير : نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن لإجراء محادثات أمنية

أضاف الموقع، أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع السعودية

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولان أمريكيان، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، وصل إلى واشنطن، لإجراء محادثات أمنية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون.

وأضاف الموقع، أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع السعودية، ودفع المملكة الخليجية لزيادة إنتاج النفط، قبل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط في نهاية شهر يونيو/حزيران.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، هدنة اليمن وأزمة أوكرانيا، وقضايا ثنائية وتطورات إقليمية.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" إن بن سلمان موجود في واشنطن لقيادة الوفد السعودي في لقاء لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، مشيرا إلى أنه سيلتقي، مع مستشار الأمن القومي, جيك سوليفان، لمناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما المتعلقة بهدنة اليمن، والحرب في أوكرانيا.

وكان خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد، سفيرا للمملكة في واشنطن عندما قُتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وترك المنصب بعد عدة أشهر من الحادث، وعين نائبا لوزير الدفاع.