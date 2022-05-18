أمريكا: رشيدة طليب تقدم قرارا للكونغرس بالاعتراف بـ "النكبة" الفلسطينية

تبنت المشروع عضو المجلس رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، بتأييد من 4 نساء أخريات

قدمت نائبات أمريكيات مشروع قرار للكونجرس يطالب بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية، باعتبارها جريمة كارثية لا تزال آثارها متواصلة حتى اليوم، وذلك بعد يوم من إحياء الفلسطينيين الذكرى 74 لـ "النكبة

وتبنت المشروع عضو المجلس رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، بتأييد من 4 نساء أخريات، هن "إلهان عمر"، "بيتي ماكولم"، "ماري نيومان"، و"أوكاسيا كورتز".

وقالت رشيدة طليب: "قدمت اليوم قرارًا للإعتراف بالنكبة، حيث دمرت 400 بلدة وقرية فلسطينية واقتلع أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا لاجئين"، مضيفة أن "الشعب الفلسطيني يعيش في ظل القمع والعنصرية العنيفة منذ النكبة التي لا تزال تحدث حتى اليوم".

وأكدت رشيدة طليب: "النكبة موثقةٌ جيداً ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ويجب أن نعترف بأن الشعوب تتجاهل إنسانية الفلسطينيين عندما ترفض الاعتراف بجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب بحقة".

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يُوافق على هذا القرار في مجلس النواب ، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني أشادوا بهذا الإجراء باعتباره "تاريخياً".