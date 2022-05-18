رسميا فنلندا والسويد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو

أضاف ينس ستولتنبرغ "يجب مراعاة المصالح الأمنية لجميع أعضاء الحلف ونحن مصممون على تخطي كل هذه المسائل"

تقدّمت كل من فنلندا والسويد، اليوم الأربعاء، بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو وتلقى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".

وأضاف ينس ستولتنبرغ "يجب مراعاة المصالح الأمنية لجميع أعضاء الحلف ونحن مصممون على تخطي كل هذه المسائل والتوصل لنتائج بسرعة".

وقد اعتُمد قرار الانضمام، أمس الثلاثاء، من البرلمان الفنلندي بأغلبية 188 صوتاً مقابل 8 أصوات ضد الانضمام، وتمّت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس سولي نينيستو، حسب موقع الميادين.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك إجماعا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على انضمام السويد وفنلندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لديه قناعة بأن هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو عقب محادثات أجراها في (برلين) مع عدد من الوزراء، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في (نيويورك) لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى دول حلف شمال الأطلسي، حسب موقع الأهرام.

وقد يمثل المسعيان أهم توسع للناتو في عقود، ما يزيد طول حدود الحلف مع روسيا بمرتين، وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انضمام البلدين قد يتسبب برد من موسكو.

غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا العضو في الحلف التي هددت بعرقلتهما وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات معارضة لأنقرة.