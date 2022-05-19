خبيرة أممية تواجه اتهامات بتلقي أموال من الصين لتبييض صفحتها في قضية الأويغور

تم الكشف عن المساهمة الصينية لدوهان في ملف وضع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/مارس يوضح بالتفصيل

كشفت منظمة "يو ان ووتش"، الخميس، أن خبيرة أممية مستقلة تلقت مبلغ 200 ألف دولار من الدولة الصينية لتبييض سمعتها في قضية الانتهاكات في ما يتعلق بمزاعم حول عمليات حكومية للتطهير العرقي بحق الأويغور، وطالبتها بإعادة هذه الأموال".

واتهم نشطاء حقوقيون الخبيرة الأممية ألينا دوهان بدعم دعاية الأنظمة الاستبدادية التي تحمل العقوبات الغربية مسؤولية المشاكل التي تعاني منها بلادها.

وقالت المنظمة إن دوهان رعت حدثا دعائيا على الإنترنت برعاية بكين في أيلول/سبتمبر الماضي تحت شعار "شينجيانغ أرض رائعة"، في إشارة إلى المنطقة الشمالية الغربية التي تضم الأويغور.

وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن مليون شخص من الأقليات المسلمة سُجنوا في "معسكرات إعادة تثقيف" في المنطقة، ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، أبرزها فرض التعقيم والعمل القسري. لكن الصين تقول إنها تدير مراكز تدريب مهني في المنطقة لمكافحة الإرهاب.

وزارت دوهان دولا مثل فنزويلا وزيمبابوي، وهذا الأسبوع اختتمت رحلة إلى إيران استنكرت بعدها "الأثر الإنساني المدمر للعقوبات"، مشددة على أن العقوبات غير قانونية ويجب رفعها. وتم الكشف عن المساهمة الصينية لدوهان في ملف وضع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/مارس يوضح بالتفصيل أنشطة جميع الخبراء المستقلين ومجموعات العمل المعينة من قبل مجلس الحقوق.

وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفرانس برس خلال اتصال هاتفي أن الخبراء لا يتلقون أجرا ماليا و"يتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة من خلال الحياد والأمانة وحسن النية".

وتبين أن مساهمة الصين لدوهان العام الماضي، كانت إلى حد بعيد الأكبر مقارنة بمساهمات مماثلة لتفويضات محددة. وأظهر الملف أنها تلقت أيضا 150 ألف دولار من روسيا و25 ألف دولار من قطر.