بايدن يبدأ جولته في آسيا وشبح تجربة نووية كورية شمالية محتملة يخيّم على رحلته

بعد كوريا الجنوبية سيتوجه بايدن الأحد إلى اليابان وهي أول زيارة للرئيس الديموقراطي إلى المنطقة منذ تنصيبه

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية الجمعة في مستهل جولة آسيوية يؤكد خلالها طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، فيما يخيم شبح تجربة نووية كوريا الشمالية محتملة على زيارته.

ومن قاعدة أوسان الجوية الذي هبطت طائرته فيها، من المقرر أن يتوجّه في البداية إلى مصنع لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة في بيونغتايك في جنوب سيول، حيث سيلتقي للمرة الأول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول.

بعد كوريا الجنوبية سيتوجه بايدن الأحد إلى اليابان وهي أول زيارة للرئيس الديموقراطي إلى المنطقة منذ تنصيبه، وهو يعتبر أن مواجهة الولايات المتحدة والصين هي الموضوع الجيوسياسي الرئيسي للسنوات المقبلة.

وتقدّر الولايات المتحدة أن هناك "احتمالًا حقيقيًا" أن تجري كوريا الشمالية "تجربة صاروخية أخرى" أو "تجربة نووية" خلال زيارة بايدن للمنطقة.

أعلن رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثًا، يون سوك-يول، للصحافيين الجمعة أن زيارة بايدن فرصة لتعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن وجعلها "أكثر شمولية".

وكتب على تويتر قبل ساعات من وصول بايدن "أنا مقتنع بأن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى التمسك بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، سيتعزز في المستقبل".

سيعقد بايدن اجتماعات مع رئيس وزراء اليابان ويشارك خلال وجوده في طوكيو في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي (كواد) الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.