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منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن "جدري القردة"

AFP

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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
AFP Photo/World Health Organizationالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

جدري القردة" فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، ورصد لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات"

تعقد منظمة الصحة العالمية، الجمعة، اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود، وفق ما أفادت وكالة رويترز، و من المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة".

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و"جدري القردة" فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، ورصد لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا خلال العقد المنصرم، وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي، الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

وتعد القوارض المستودع الرئيسي للفيروس، لكن يمكن أن يصاب البشر بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

وفي الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا التي يتوطن فيها المرض وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

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