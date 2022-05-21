الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحالف بين واشنطن وكوريا الجنوبية يعمل على ردع جارتها الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، إن "التحالف مع كوريا الجنوبية سيعزز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن اليوم السبت، أن "التحالف المستمر منذ 70 عاما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بني على أساس معارضة تغيير الحدود بالقوة"، مضيفا أن "التحالف يهدف لردع كوريا الشمالية".

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته الآسيوية، التي بدأت من سيول أمس الجمعة، إن التحالف مع كوريا الجنوبية سيعزز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

أدلى بايدن بتصريحه خلال قمة جمعته بالرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول الذي قال إن "التحول في التجارة وسلاسل التوريد قدم أسبابا أخرى لتطوير التحالف".

ومن جهة أخرى، تجري بكين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان والتي تركز بشكل كبير على مواجهة "التهديد الصيني".

وقال مكتب إدارة السلامة البحرية في مقاطعة جزيرة هاينان جنوبا إن "التدريبات بدأت الخميس وستستمر حتى الاثنين المقبل"، مضيفا أن "الطائرات والسفن الأخرى ستمنع من دخول المنطقة"، حسب موقع الميادين.

يشار إلى أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة بنظرائه من قادة التحالف الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم "الرباعي"، والذي يضم أستراليا والهند واليابان.