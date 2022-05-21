الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي ناقشا في اتصال هاتفي سبل تهدئة التوترات في المنطقة

أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة

أكد قصر الإليزيه، أمس الجمعة، أن اتصالاً هاتفياً جرى، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف أن الاتصال بحث تداعيات حرب أوكرانيا على أسواق الطاقة.

ومن جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ماكرون، وعبر بن سلمان، في بداية الاتصال عن التهنئة لماكرون بإعادة انتخابه، حسب موقع العربية.ذ

وفي نفس السياق، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة، وبحثا تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وجاء في البيان الرئاسي الفرنسي عن الاتصال بين ماكرون وولي العهد السعودي: "هنأ ولي العهد رئيس الجمهورية على إعادة انتخابه".

وتطرق الحوار بين ماكرون ومحمد بن سلمان إلى الأزمات الإقليمية. وشدد رئيس الجمهورية الفرنسي على ضرورة مواصلة الجهود للحد من التوترات في المنطقة في سياق متابعة نتائج مؤتمر بغداد الذي ضم العام الماضي كل اللاعبين في المنطقة.