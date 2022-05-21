إردوغان يحضّ السويد على "إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية"

إردوغان ينتظر من السويد أن تتخذ اجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السويد السبت الى "إنهاء دعمها السياسي والمالي وتسليمها أسلحة للتنظيمات الإرهابية"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد الى حلف شمال الاطلسي.

واجرى الرئيس التركي السبت أول مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن منذ بدء الازمة المفتوحة بين البلدين، وكذلك مع فنلندا، في شأن انضمامهما الى الحلف الأطلسي.

وقال إردوغان في بيان صدر اثر الاتصال إنه "ينتظر من السويد أن تتخذ اجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته في سوريا والعراق".

كذلك، طلب من ستوكهولم "رفع القيود" عن صادرات الأسلحة الى انقرة والتي فرضت منذ تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال سوريا والعراق مستهدفة مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه الاكراد المدعومين من الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية. وسيتشاور الرئيس التركي أيضا مع نظيره الفنلندي.