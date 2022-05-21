تقديرات: أوروبا ستشتري الغاز من إسرائيل لتتحرر من الاعتماد على روسيا

تم تبادل المسوّدات بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف

تجري إسرائيل والاتحاد الأوروبي مفاوضات متسارعة بشأن بيع الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر في المستقبل القريب. وتم تبادل المسوّدات بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف. بعد ذلك ستفتح مفاوضات بين شركات الغاز نفسها. جاء هذا بحسب موقع "اسرائيل اليوم".

جاءت المبادرة العاجلة لتوريد الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر نتيجة حرب روسيا مع أوكرانيا. مع اندلاع الحرب، تم اتخاذ القرار في أوروبا لتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة في روسيا، التي توفر حوالي 40 في المائة من استهلاك الغاز لدول الاتحاد الأوروبي. في إطار محاولة تنويع مصادر الطاقة، اتصل الأوروبيون بوزير الطاقة المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة في إسرائيل، كارين الهرار.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي الهرار مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، حيث ظهرت الحاجة الماسة للغاز الطبيعي قبل الشتاء المقبل والذي من المتوقع أن يكون صعبا. من بين أمور أخرى، أوضح الأوروبيون أنهم إذا لم يجدوا مصادر بديلة كافية، فسيعودون إلى تعدين الفحم، على الرغم من الضرر البيئي الكبير الذي تسبب فيه.