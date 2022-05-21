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تقديرات: أوروبا ستشتري الغاز من إسرائيل لتتحرر من الاعتماد على روسيا

i24news

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صورة للمنصة البحرية لحقل غاز ليفياثان قبالة سواحل اسرائيل الخميس في 31 كانون الثاني/يناير 2019
AFP / POOL / MARC ISRAEL SELLEMصورة للمنصة البحرية لحقل غاز ليفياثان قبالة سواحل اسرائيل الخميس في 31 كانون الثاني/يناير 2019

تم تبادل المسوّدات بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف

تجري إسرائيل والاتحاد الأوروبي مفاوضات متسارعة بشأن بيع الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر في المستقبل القريب. وتم تبادل المسوّدات بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف. بعد ذلك ستفتح مفاوضات بين شركات الغاز نفسها. جاء هذا بحسب موقع "اسرائيل اليوم".

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جاءت المبادرة العاجلة لتوريد الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر نتيجة حرب روسيا مع أوكرانيا. مع اندلاع الحرب، تم اتخاذ القرار في أوروبا لتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة في روسيا، التي توفر حوالي 40 في المائة من استهلاك الغاز لدول الاتحاد الأوروبي. في إطار محاولة تنويع مصادر الطاقة، اتصل الأوروبيون بوزير الطاقة المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة في إسرائيل، كارين الهرار.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي الهرار مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، حيث ظهرت الحاجة الماسة للغاز الطبيعي قبل الشتاء المقبل والذي من المتوقع أن يكون صعبا. من بين أمور أخرى، أوضح الأوروبيون أنهم إذا لم يجدوا مصادر بديلة كافية، فسيعودون إلى تعدين الفحم، على الرغم من الضرر البيئي الكبير الذي تسبب فيه.

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