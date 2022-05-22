تقارير سورية: القوات الروسية تغادر مدينتي حلب واللاذقية للمحاربة في أوكرانيا

اضطرت روسيا بعد أسابيع قليلة من الهجوم على جارتها أوكرانيا =إلى إجراء تغييرات مرحلية لوجودها العسكري في سوريا

اضطرت روسيا بعد أسابيع من الهجوم على أوكرانيا إلى إجراء تغييرات مرحلية لوجودها العسكري في سوريا، وهذا يشمل انسحابها من عدة مناطق ومواقع عسكرية في ريف اللاذقية وحلب، شمال غربي سوريا، تمهيداً لنقل تلك القوات إلى جبهات أوكرانيا، وذلك بمساعدة من إيران التي تمتلك قوات على الأرض يبلغ قوامها مئة ألف مسلح.

وبحسب موقع "العربي"، فإن القوات الروسية المتمركزة في نقاط الاشتباك في شمال غربي سوريا بدأت بإخلاء بعض مواقعها، مشيرًا إلى أن التحضير لهذا الانسحاب بدأ منذ أكثر من ثلاثين يومًا.

وأكدت المراصد العسكرية الموجودة في المنطقة، أن القوات الروسية المتمركزة في ريف مدينة اللاذقية الساحلية، وتحديدًا في منطقتي جبل التركمان والأكراد الإستراتيجتان، سحبت قواتها العسكرية ايضا بالتدريج منذ حوالي 20 يومًا.

من جهته، أفاد مصدر عسكري في المعارضة شمال سوريا، بحسب موقع "الشرق" "انسحاب جزء من القوات الروسية (17 آلية عسكرية وعشرات الجنود الروس)، من مدينة منبج ومحيطها شمال حلب، التي تشارك (قوات سوريا الديمقراطية) في النفوذ على المدينة وريفها، باتجاه مدينة حلب، تمهيداً لنقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية (الروسية) في اللاذقية، فيما لا تزال 3 نقاط عسكرية خاضعة للجيش الروسي على الطريق الواصلة بين مدينة منبج وحلب".

وقالت ريناوي زعبي: "لقد أتيت من السلطات المحلية العربية، وأنا الآن في الكنيست لأمثل بشكل جيد المجتمع العربي. وبعد ضغوط كبيرة من رؤساء السلطات العربية الذين أشاروا إليّ وهم يفهمون معنى انسحابي من الائتلاف، وافقت على الجلوس اليوم وجئت معهم إلى الوزير لابيد وأريد أن أقول إنني أدرك ذلك وأفهمه بأن البديل لهذه الحكومة سيكون فيها وزير الشرطة القادم بن غفير. لذلك، بما أنني جئت لخدمة السلطات المحلية وتحقيق إنجازات لاحتياجات المجتمع العربي، سأدعم الائتلاف، لكنني أريد أيضًا أن تكون الحكومة حقيقية ومهتمة للمجتمع العربي واحتياجاته في الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية.