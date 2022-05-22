"هو الذي أرسل منصور الرسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في اسطنبول"

بعد ساعات من مقتل صياد خدايى، ضابط الحرس الثوري الايراني اليوم في طهران، أفادت القناة الاسرائيلية "13" أنه عُلم بأن خدايي كان من وراء سلسلة من محاولات استهداف إسرائيليين في أنحاء العالم، من بينه إرسال منصور رسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في أسطنبول.

تاجر المخدرات الإيراني رسولي اعتقل واستجوب مؤخراً في إيران، واعترف في استجوابه بأنه تصرف نيابة عن القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، فيلق القدس، بهدف اغتيال عدد من العناصر الغربية في أوروبا.

تم استجوابه من قبل الموساد في منزله على الأراضي الإيرانية وفي النهاية تقرر إطلاق سراحه وعدم اختطافه. وسُمع الرسولي في التسجيل وهو يعترف بأنه تصرف نيابة عن إيران والحرس الثوري.

وكان من بين أهدافه أيضا قائد كبير للقوات الأمريكية في ألمانيا، ودبلوماسي إسرائيلي يعمل في قنصلية في تركيا، وصحفي فرنسي. وشهد أنه أُرسل لإنشاء شبكة عملياتية بين العناصر الأجنبية. وأضاف أنه أرسل لاغتيال ثلاثة أهداف غربية لمصلحة الجمهورية الإسلامية.

في وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري، أن سياد خدي، الضابط البارز بالحرس الثوري، لقي مصرعه اليوم (الأحد) على يد راكبي دراجتين ناريتين في شارع مجاهدي الإسلام في طهران. وبحسب الحرس الثوري، أطلقت خمس رصاصات على الضابط: ثلاثة أصابت رأسه واثنتان في يده.