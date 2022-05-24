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الصحة العالمية: تسجيل 131 إصابة و106 حالة مشتبه بها بجدري القردة في 19 دولة

i24NEWS - AFP

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الذراع اليمنى والجذع لمريض ، أظهر جلده عددًا من الآفات بسبب حالة نشطة من جدري القرود.
(CDC via AP)الذراع اليمنى والجذع لمريض ، أظهر جلده عددًا من الآفات بسبب حالة نشطة من جدري القرود.

تشمل أعراض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه "يمكن احتواء المرض"، وتعمل على عقد اجتماع بحثي لدعم الدول الأعضاء.

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وتشمل أعراض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه. ولا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.

وبإمكان فيروس جدري القرود أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل. والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف لاسيما سلالة غرب أفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة، والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المائة.

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