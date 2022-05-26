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وزير الخارجية الأمريكي: "الرئيس الروسي يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الدولي"

i24NEWS

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Le président russe Vladimir Poutine s'exprime lors d'un appel vidéo avec les chefs d'État membres du Forum économique eurasien de Bichkek par vidéoconférence à Moscou, en Russie, le 26 mai 2022.
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APLe président russe Vladimir Poutine s'exprime lors d'un appel vidéo avec les chefs d'État membres du Forum économique eurasien de Bichkek par vidéoconférence à Moscou, en Russie, le 26 mai 2022.

وزير الخارجية الأمريكي: "الرئيس الروسي يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الدولي"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الخميس، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق جميع أهدافه من وراء العملية العسكرية في أوكرانيا"مؤكدا على أن بوتين يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الدولي"

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وقال بلينكن في تصريحات صحفية، إنه سيتوجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا في المستقبل لمواجهة التحديات المشتركة، معربا عن "استعداده لتعزيز التواصل مع الصين حول قضايا شتى"

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