فيتو روسي-صيني بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام

استخدمت الصين وروسيا كما كان متوقعاً حقّ النقض في مجلس الأمن الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ بالستية.

وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر. وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.

لكن الأميركيين اعتبروا أنّه "كان من الأسوأ عدم فعل أيّ شيء" وأنّ "السماح باستمرار تجارب" كوريا الشمالية "دون ردّ فعل" سيكون "أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار"، وفق ما أفاد سفير طلب عدم كشف هويته.

أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فاعتبر بعد التصويت أن الخطوة الأميركية "أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق"، وكان قد أكد قبل التصويت أنّ بلاده "لا تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد في الاستجابة للوضع الحالي".

بدوره اتّهم السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بتجاهل الدعوات التي وجّهتها بيونغ يانغ إليها لإنهاء "أنشطتها العدائية" والدخول في حوار معها.

وقال "يبدو أنّ زملاءنا الأميركيين والغربيين يعانون ممّا يشبه تعثّر الكاتب. يبدو أنّهم لا يملكون أيّ استجابة لحالات الأزمات سوى فرض عقوبات جديدة".