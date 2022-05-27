الخارجية الايرانية ترد على الحظر الامريكي الجديد على ايران

خطيب زاده :ان الادارة الامريكية فرضت خلال السنوات الماضية انواع الحظر الظالم وغير القانوني على الشعب الايراني

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ردا على الحظر الامريكي الجديد على إيران، ان القوات الايرانية وخاصة قوات القدس التابعة للحرس الثوري الاسلامي تشكل على الدوام كابوسا للجماعات الارهابية والمتطرفة في المنطقة.

وبخصوص الحظر الامريكي الجديد ضد المواطنين الايرانيين، اعتبر زادة ان "من الطبيعي ان الادارة الامريكية فرضت خلال السنوات الماضية انواع الحظر الظالم وغير القانوني على الشعب الايراني وابنائه، كما قامت في عهد ترامب باغتيال القائد قاسم سليماني" . بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

واضاف خطيب زادة "ان ادارة بايدن ورغم تصريحاتها تنتهج نفس هذه السياسة، والاجراء الاخير بفرض حظر جديد على ايران دليل آخر على سوء نوايا الادارة الامريكية تجاه الشعب الايراني ومواصلة سياسة الضغوط القصوى".

واشار الى ان الحظر الاحادي الجانب يعد نقضا صارخا للقوانين الدولية، ولا يهدف الا لخلق مزيد من المتاعب للشعب الايراني والمنطقة وتاجيج الاضطرابات.