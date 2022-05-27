المفوضية الأوروبية تعمل على شراء لقاحات وأدوية مضادة لجدري القرود

رصدت أولى حالات الإصابة بجدري القرود مطلع مايو (71 حالة) وإسبانيا (51) والبرتغال (37)،

أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مجال الصحة ستيفان دي كيرسمايكر إن "الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية "تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدري القرود". وأضاف أنه "سيتم تحديد الإجراءات الدقيقة مع الدول الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت إسبانيا قد أبدت نيّتها الحصول على لقاحي "إمفانكس" و"تيكوفيريمات" المضادين للفيروسات من خلال عملية شراء جماعية للاتحاد الأوروبي. و"إمفانكس" الذي ينتجه مختبر "بافاريان نورديك" هو لقاح من الجيل الثالث (لقاح حيّ غير متكرر، أي أنه لا يتكاثر في جسم الإنسان) حاصل على رخصة الاستعمال في أوروبا منذ عام 2013 ومضاد للجدري عند البالغين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القرود، الأربعاء المنصرم، في أنحاء العالم 219 حالة، خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، وفق تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقالت الوكالة الأوروبية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها إن "معظم الحالات لدى شبان يعرّفون أنفسهم بأنهم رجال يمارسون الجنس مع رجال. ولم تحدث وفيات". وتتركز معظم الإصابات في قارة أوروبا التي سجلت 191 حالة، بينها 118 حالة في دول الاتحاد الأوروبي.

وسجّل معظم الإصابات في ثلاث دول أوروبية هي المملكة المتحدة حيث رصدت أولى حالات الإصابة غير المعتادة في مطلع مايو/ أيار الجاري (71 حالة) وإسبانيا (51) والبرتغال (37)، وفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.