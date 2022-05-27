في تطور مفاجئ: الصين تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج وإيرباص الروسية

الحظر يطبق على الطائرة التي لا يتم توضيح وضعها القانوني بعد فرض العقوبا على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت الصين عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج وإيرباص الروسية،وذكرت وكالة "آر بي كيه" الروسية للأنباء، الجمعة، أن الحظر يطبق على الطائرة التي لا يتم توضيح وضعها القانوني بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب "حرب أوكرانيا".

تأتي خطوة بكين بعد جولات متعددة من العقوبات التي فرضتها حكومات الدول الغربية على روسيا، بعد قرار الكرملين الروسي بالحرب على أوكرانيا.

وتمنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسليم طائرات مدنية وقطع غيار لها لروسيا وإجراء صيانة وتأمين، بسبب الحرب، التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتنتمي الكثير من الطائرات العاملة في روسيا لشركات تأجير غربية، أوقفت العمل مع متعاقدين روس. وترفض موسكو إعادة الطائرات وتقوم ببساطة بإعادة تسجيلها.

ووفقا للتقرير، طلبت الصين تحديثا على بيانات الطائرات في مايو/أيار، ودعت إلى إصدار تأكيد من شركات الطيران التي تشغل رحلات للصين بأن طائراتها لم تعد مدرجة رسميا في الخارج.

وقالت "آر بي كيه" إن بكين تقوم بسحب تصاريح الهبوط والتحليق لطائرات بوينج وإيرباص عندما لا تكون الوثائق واضحة.