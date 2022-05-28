الخطوط دلتا الجوية تطلق رحلات مباشر بين إسرائيل وبوسطن

أضافت الشركة في بيان لها أنه "وسط ارتفاع الطلب، من المتوقع أن تكون الرحلات الأولى على طول الخط الجديد ممتلئة"

أطلقت خطوط دلتا الجوية هذا الأسبوع رحلات مباشرة لخطها المنتظم الرابط بين تل أبيب ومطار لوجان الدولي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وقالت الشركة إنها "ستعمل الخط الجديد ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والجمعة والأربعاء".

وأضافت الشركة في بيان لها أنه "وسط ارتفاع الطلب، من المتوقع أن تكون الرحلات الأولى على طول الخط الجديد ممتلئة تقريبًا"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي نفس السياق، أعربت المديرة التجارية لشركة دلتا في إسرائيل إستي هرسكوفيتس، عن سعادتها بإفتتاح خط الطيران الجديد، وقالت: "يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة ، التي ترفع رحلاتنا الأسبوعية بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى عشر رحلات".

وأكدت إستي هرسكوفيتس، "إن توفير إمكانية الوصول بدون توقف إلى اثنين من مراكزنا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بوسطن ونيويورك، يسهل على عملائنا القيام بأعمال تجارية أو الاستمتاع بعطلة."

وحضر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ ووزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، مراسم قص الشريط في مطار بن غوريون تكريما للمسار الجديد، كما سيتم تقديم الرحلات على متن طائرة إيرباص A330-900neo لهذا المسار الجديد.