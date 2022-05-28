وزير الخارجية الروسي يؤكد أن القوات الروسية باقية في سوريا

يأتي تصريح لافروف متزامناً مع وصول الوفود الرسمية للمعارضة والنظام والمجتمع المدني، إلى العاصمة السويسرية جنيف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من حكومتها الشرعية، مؤكداً دعم بلاده للنظام السوري.

وقال سيرغي لافروف: "نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد، نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضاً"، حسب ما أفادت به صحيفة القدس العربي.

وأضاف سيرغي لافروف: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد، ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءاً كبيراً من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدماً لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

ويأتي تصريح لافروف متزامناً مع وصول الوفود الرسمية للمعارضة والنظام والمجتمع المدني، إلى العاصمة السويسرية جنيف، تحضيرًا لاجتماعات الجولة الثامنة من اللجنة الدستورية المقررة يوم السبت والتي تمتد إلى نحو خمسة أيام.

وستبدأ الدورة الثامنة باجتماعات تحضيرية للوفود الثلاثة، ولقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين عن وفدي النظام والمعارضة، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى اجتماع مشترك تحضيري يجمع المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم الأحد، على أن تبدأ الجولة بشكل رسمي يوم الاثنين وتنتهي الجمعة المقبل.