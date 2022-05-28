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عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع تركيا

i24news

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وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب اجتماعهما في برلين ، ألمانيا ، 6 أكتوبر ، 2020.
(Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP)وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب اجتماعهما في برلين ، ألمانيا ، 6 أكتوبر ، 2020.

ناقش الرئيس أردوغان وبن زايد الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ السلام والأمن بها

قال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع تركيا وترسيخ الاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، السبت، عقب لقاء وزير خارجية الإمارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في إسطنبول.

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وناقش الرئيس أردوغان وبن زايد، "الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها"، وفق الوكالة.

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، شن عملية عسكرية داخل جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وأضر بشدة بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، أبلغ الرئيس أردوغان، بن زايد، نقل تحياته إلى رئيس الإمارات، محمد بن زايد، وتمنياته لبلاده دوام التقدم والرخاء. بحسب وكالة الاناضول التركية للانباء

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