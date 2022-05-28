"عشاء عمل" يجمع الرئيس الفرنسي وأمير قطر الأحد في باريس

يعود آخر تواصل بين الرئيس الفرنسي والأمير القطري حين تحادثا هاتفيا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

اعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أن "عشاء عمل" يجمع الأحد الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس وسيتم التطرّق فيه إلى "العلاقات الثنائية" و"القضايا الإقليمية".

ويعود آخر تواصل بين الرئيس الفرنسي والأمير القطري إلى 27 شباط/فبراير حين تحادثا هاتفيا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح قصر الإليزيه أن الرجلين سيتناولان العشاء في مطعم في العاصمة الفرنسية، علما بأن ماكرون سبق أن دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى مطعم في باريس في آب/أغسطس 2021 ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أحد مطاعم مرسيليا في أيلول/سبتمبر.

وهذا الأسبوع عرض أمير قطر وساطته في النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وذكّر في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بأنه "على تواصل مع جميع الأطراف" المعنيين.

وتسعى الدول الأوروبية إلى تحسين علاقاتها مع الدوحة في إطار جهودها لتنويع مصادر إمدادها بالغاز بهدف تقليص اعتمادها على روسيا.

وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم، وهي منخرطة بشكل كبير في جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران حول ملف النووي الإيراني. ويعود آخر لقاء بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر إلى كانون الأول/ديسمبر 2021 خلال جولة خليجية لماكرون.