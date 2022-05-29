تقرير بريطاني: تبقى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث سنوات للعيش

مسؤول استخباراتي يقول إن الرئيس الروسي يعاني من مرض السرطان وتبقى له ثلاث سنوات للعيش

أفاد موقع "ميرور" البريطاني أن الاستخبارات البريطانية نشرت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توفي وحل محله شبيه له، لكن مسؤول روسي قال بحسب الموقع أن الرئيس الروسي حي يرزق، لكنه من جانب آخر لا يوجد له سبب حتى يكون متفائلا. حيث قال إن للرئيس الروسي تبقت ثلاث سنوات فقط ليعيش.

وبحسب نفس المسؤول، قام أطباء مختصون روس بإبلاغ الرئيس أنه يعاني من حالة متقدمة مرض السرطان، والتي تسبب له حالة من فقدان البصر. وكشف المسؤول الاستخباراتي أنه "قيل له أن بوتين يعاني من أوجاع في الرأس، وعندما يظهر في التلفزيون يحتاج إلى أوراق مع أحرف كبيرة حتى يعرف ما سيقوله. ويكون النص كبير، وفي كل مرة من الممكن فقط إدخال كلمات معدودة فيه".

وبحسب المسؤول الذي اجتمع مع المنشق عن FSB بوريس كارفيشوف، الذي هرب من روسيا ويعيش ببريطانيا، بأن بوتين لن يرتدي النظارات لأنه يرى فيهم "علامة ضعف"، وقال مسؤول الاستخبارات السابق، إنه يرافق بوتين الأطباء في كل مكان، حتى يتمكن من وقف الاجتماعات وتلقي العلاجات الضرورية.