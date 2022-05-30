خطوط بيلافيا البيلاروسية الجوية توقف رحلاتها إلى إسرائيل

جاء القرار في أعقاب وقف سلطات الطيران الاسرائيلية وقف تقديم خدماتها التقنية للشركة بمطار بن غوريون

أعلنت خطوط بيلافيا البيلاروسية الجوية "طيران بيلافيا"عن وقف رحلاتها من وإلى إسرائيل، وسبب ذلك بحسب "يسرائيل هيوم" هو بعد إعلان سلطات الطيران الإسرائيلية عن وقف تقديم خدماتها التقنية لطائرات الشركة في مطار بن غوريون، ولذلك اضطرت الشركة إلى إلغاء رحلاتها المخطط لها إلى تل أبيب.

وذكرت الشركة في بيانها أنهم فوجئوا من القرار الاسبوع الأخير، حيث أنهم في 15 أيار/مايو حصلوا على تصريح رسمي من سلطة الطيران المدنية للرحلات وموافقة على خطتها بموجب الجدول الجديد، مع توقف تقني في باكو. بالتلائم مع الموافقة التي أعطيب، بدأت الشركة ببيع التذاكر للرحلات الجديدة، حيث كانت الرحلة الأولى في 2 حزيران/يونيو. وقال المدير العام للشركة إن "القرار الفجائي من الجانب الإسرائيلي يثير الانفعال", بعد الخطوة الاسرائيلية، ألغت الشركة البيلاروسية جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى انتهاء موسم الصيف (27 تشرين أول/أكتوبر).

مسؤولون إسرائيليون قالوا إنه لا يوجد حظر على رحلات الطيران الأجنبية الى إسرائيل. أيضا شركة "طيران بيلافيا" يمكنها مواصلة رحلاتها. القرار (عدم استقبال طائرات "طيران بيلافيا") اتخذته شركة الخدمات الأرضية في مطار بن غوريون بعدم تقديم الخدمات للشركة البيلاروسية والطائرات التي اختيرت للتحليق في هذا الخط على وجه الخصوص. القرار ينبع من حقيقة أن تقديم الخدمات للطائرات البيلاروسية سيعرض الشركة الإسرائيلية للعقوبات الأمريكية.