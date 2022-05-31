وزير الخارجية التايواني يحث إسرائيل على التعامل مع الصين بحذر

أعربت تايوان عن خشيتها من غزو محتمل للصين، وفق ما صرح وزير الخارجية التايواني، في لقاء حصري مع جيروزالم بوست

أعرب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو عن خشية بلاده من غزو محتمل للصين، في حديث صحافي أجرته معه في لقاء حصري صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الإثنين، وقامت صحيفة معريف بنقل الخبر.

وتابع الوزير "الصين دولة استبدادية، والصينيون يقومون بأعمال تجارية من وجهة نظر فلسفية مختلفة. أحيانًا يستخدمون التجارة مع دول أخرى كأسلحة. لقد رأيناهم يفعلون ذلك، حقا مع ليتوانيا وجمهورية التشيك وأستراليا. أحيانًا يحاولون القيام بذلك الشيء نفسه مع تايوان. يجب أن نكون حذرين. وعلينا عدم السماح لهذه العلاقات بتعريض أمننا القومي للخطر. أنا أفهم أن قضية الأمن القومي في إسرائيل أيضًا تأتي على رأس أولوياتها ".

وأضاف وو محذرًا أنه" عندما تتعامل إسرائيل مع بكين، يجب ألا توافق مقدمًا على الشروط المسبقة، لأنها بهذه الطريقة ستخسر، بغض النظر عما سيحدث. يجب أن تكونوا حذرين. وأمعن الوزير التايواني قائلاً "أخبرني ذات مرة، دبلوماسي أمريكي كبير أنه إذا أعربت الصين عن غضبها تجاهك، فمن المحتمل أنك قمت بالأمر الصواب".