الخارجية الأمريكية: "ملتزمون بفتح القنصلية الأمريكية في القدس"

وزير الخارجية الأمريكية يناقش مع الرئيس الفلسطيني بمكالمة هاتفية أهمية الحفاظ على الهدوء بالمنطقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صباح اليوم الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهم ناقشوا الموضوع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

وقال برايس "لا زلنا ملتزمين بفتح القنصلية في القدس الشرقية، ما زلنا نعتقد بأنها طريقة مهمة بالنسبة لبلدنا لدعم المواطنين الفلسطينيين، نحن نواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، سنواصل التشاور بالموضوع أيضا مع أعضاء الكونغرس".

ويشار إلى أن القنصلية الأمريكية في القدس أغلقت خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس بايدن، الذي هزم ترامب عام 2020، التزم بفتح القنصلية مجددا، لكنه لم يحدد تاريخ لذلك، ويشار إلى أن إسرائيل عارضت الخطة.

وعلى صعيد متصل ، تحدث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الليلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وشدد على أهمية إنهاء التحقيق بوفاة صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وناقش الاثنان أهمية الحفاظ على الهدوء بالمنطقة، وأهمية تجنب أنشطة يمكنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة.