موسكو تأمل أن "تحجم" أنقرة عن شن هجوم في سوريا

"نأمل أن تحجم أنقرة عن (اتخاذ) خطوات يمكن أن تؤدي الى تدهور خطير للوضع الصعب أصلا في سوريا".

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الخميس أن بلادها تأمل أن "تحجم" تركيا عن شن هجوم في شمال سوريا، في إشارة الى التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد المقاتلين الأكراد.

وكتبت ماريا زاخاروفا في بيان "نأمل أن تحجم أنقرة عن (اتخاذ) خطوات يمكن أن تؤدي الى تدهور خطير للوضع الصعب أصلا في سوريا".

واضافت أن "اجراء مماثلا، مع عدم موافقة الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية، سيشكل انتهاكا مباشرا لسيادة ووحدة أراضي" سوريا "وسيؤدي الى تصعيد جديد للتوتر في هذا البلد".

وتابعت المتحدثة "نتفهم قلق تركيا في ما يتصل بالتهديدات التي تطاول الامن القومي انطلاقا من المناطق الحدودية" مع سوريا، معتبرة أن المشكلة يمكن حلها "فقط" إذا نشرت دمشق جنودا في هذه المنطقة.

واعلن الرئيس التركي الاسبوع الفائت التحضير لهجوم جديد في شمال سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتتهم أنقرة المقاتلين الاكراد بأنهم فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.