تقدريات: الرئيس الأمريكي بايدن سيصل إلى إسرائيل في 23 حزيران/ يونيو

بايدن سيزور اسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل

من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل يوم الخميس، 23 يونيو، في يوم حافل للغاية، ومن المتوقع أن يخصص اليوم الثاني من الزيارة للفلسطينيين ويزور فيه بيت لحم ومستشفى المقاصد في القدس الشرقية. بحسب موقع "واينت" الاسرائيلي.

وفقًا للتخطيط، من المتوقع أن يهبط بايدن يوم الخميس الساعة 11:00 صباحًا في مطار بن غوريون، وهناك يقام له حفل استقبال رسمي بمستور 1 وهو اعلى مستوى استقبال سكون للشخصيات الهامة ورؤساء الدول.

وفقًا لمصادر وزارة الخارجية، في نهاية حفل الاستقبال في مطار بن غوريون ، سيزور بايدن بطارية القبة الحديدية في قاعدة البلماخيم العسكرية، وهي زيارة مصممة لترمز إلى مساهمة بايدن في أمن إسرائيل، عندما قرر تقديم حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار لإسرائيل لصالح تعبئة مخزون صواريخ القبة الحديدية بعد عملية حراس الجدار.ط

وسيقوم بايدن في وقت لاحق بزيارة معهد ياد فاشيم في القدس، وسيلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس يتسحاق هرتسوغ. ومن المتوقع أيضًا في نهاية كل اجتماع من الاجتماعات إصدار بيان مشترك. في المساء، سيتم استضافة الرئيس الأمريكي على مأدبة عشاء رسمية ربما في منزل الرئيس في القدس.

ومن المتوقع أن يخصص بايدن اليوم الثاني من زيارته للفلسطينيين. سيزور مستشفى في القدس الشرقية ويعلن عن المساعدة الأمريكية للفلسطينيين. ثم سيزور بيت لحم حيث سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويزور كنيسة المهد، ومن المحتمل أن يغادر إسرائيل في الظهيرة في زيارة لدول أخرى إلى الشرق الأوسط.

تأخر الأمريكيون كثيرا في إغلاق تفاصيل الزيارة وامتنعوا في الأسابيع الأخيرة عن نشر بيان رسمي بشأنها، لأسباب ليس أقلها الوضع السياسي في إسرائيل والخوف الأمريكي من اقتراب الحكومة من السقوط حتى أو على وشك الانهيار. وكان القلق في واشنطن من أن زيارة رئاسية في هذا الوقت ستُنظر إليها على أنها مساعدة لأحد الطرفين.