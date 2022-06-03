ايران ترد على زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسرائيل: "تتعارض مع حياد الوكالة واهدافها"

عبد اللهيان: سنرد بشكل فوري على أي قرار سياسي للوكالة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني،حسين أمير عبد اللهيان اليوم (الجمعة)، أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل تشكل مخالفة لموضوعية الوكالة، جاء هذا بعد أن تحدث الدكتور رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حول وقف برنامج إيران النووي.

واضاف وزير الخارجية، ان الزيارة تشكل انتهاكاً لحياد المنظمة. كما هدد بأن "أي عمل من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل بلا شك برد مناسب وفعال وفوري من إيران"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية الإسلامية.

والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت صباح اليوم بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور رافائيل غروسي خلال زيارة سريعة لإسرائيل.