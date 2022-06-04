تقرير: الرئيس الأمريكي يؤجل زيارته للشرق الأوسط إلى يوليو/تمّوز المقبل

أفاد التقرير بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الربط بين زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط وسفره لإسبانيا

أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، اليوم السبت، أن البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط إلى شهر يوليو/تمّوز المقبل.

وأفاد التقرير بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الربط بين زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط وبين سفره لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان موقع "واينت" الاسرائيلي، قد أكد أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل يوم الخميس، 23 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يخصص اليوم الثاني من الزيارة للفلسطينيين ويزور فيه بيت لحم ومستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إلى إمكان قيامه بزيارة للسعودية، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية قد نقلت عن مصادر لم تكشفها أن بايدن سيمضي قدمًا في زيارة السعودية بعد شيوع أنباء حول اعتزامه القيام بذلك.

وقال بايدن للصحافيين عند سؤاله عن التقارير الإعلامية "لست متأكدا مما اذا كنت سأذهب. هناك إمكان أن التقي الاسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن".

وأوردت شبكة "سي إن إن" أن بايدن سيلتقي الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 36 عامًا .