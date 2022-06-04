تقرير : العاهل المغربي يصل إلى فرنسا في زيارة خاصة

أكد موقع "برلمان.كوم" المغربي، أن "العاهل المغربي حل بفرنسا في رحلة خاصة حيث سيظل هناك لبضعة أيام"،

حل العاهل المغربي الملك محمد السادس بفرنسا، في رحلة خاصة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في مارس/آذار من سنة 2020، ويأتي ذلك في فترة تشهد فيها العلاقات بين الرباط وباريس فتورا ملحوظا والعديد من موجات المد والجزر.

وأكد موقع "برلمان.كوم" المغربي، أن "العاهل المغربي حل بفرنسا في رحلة خاصة حيث سيظل هناك لبضعة أيام"، فيما قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية نقلا عن مصادر "مقربة من القصر الملكي" إن: "الملك محمد السادس يستقر في قصره في بلدية “بيتز” الصغيرة شمال باريس"، مشيرة إلى أنها "المرة الثانية فقط التي يخرج فيها الملك إلى خارج المغرب بعد الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس “كوفيد 19” إثر رحلته إلى الغابون في ديسمبر/كانون الأوَّل من سنة 2021.

ويرى مراقبون ان تكون الزيارة الملكية الى فرنسا مقدمة للمصالحة بين البلدين لتجاوز الوضع البارد للعلاقات بين البلدين خصوصا بعد قرار باريس التخفيض من التأشيرات للمغاربة بنسبة 50 في المئة، وهو ما اعتبرته الدبلوماسية المغربية إجراءً تعسفياً يوحي وكأن المغرب يتهاون في محاربة الهجرة غير القانونية. وطبقت باريس الإجراء نفسه على الجزائر، وبدرجة أقل ضد تونس.

ولا يزال المغرب وفرنسا متقاربين في وجهات النظر بخصوص السياسة الخارجية، وتعد باريس من العواصم التي تجاهر بدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وتقف إلى جانب الطرح المغربي في مجلس الأمن، إلا أن الصدام بين البلدين تكرر في عدة مرات في قضايا أخرى على غرار موقف الرئيس الفرنسي من الإسلام وتعليقه بخصوص إجلاء رعايا بلاده خلال الجائحة.

وكان المغرب قد أعلن عن اللجوء "للمسعى القضائي" بعد نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.