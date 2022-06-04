مصادر إسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز: "لا علاقة لنا بموت القائد في فيلق القدس الايراني"

قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز إن علي إسماعيل زادة، القائد البارز في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، "سقط أو قُتل بالرصاص" لكن إسرائيل لم تقتله.

وبحسب ما نُشر، فإن الروايات المتضاربة التي نُشرت في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام الإيرانية تزيد الشكوك حول وفاته، وسط أنباء عن أن الحرس الثوري قرر قتله بعد الاشتباه في تسريب معلومات أدت إلى اغتيال نائب قائد الوحدة 840 حسن سياد خدياري .

وبحسب موقع `` إيران إنترناشونال '' الإخباري الإيراني الممول سعوديًا، أبلغ كبار مسؤولي الحرس الثوري عائلة إسماعيل زاده بأنه انتحر.

أثار مقتل الضابط بالحرس الثوري قبل نحو أسبوع موجة من الأنباء المتضاربة في إيران. وبحسب ما ورد سقط من شرفة منزله في إحدى ضواحي طهران، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد انتحر أم قُتل. وتوفي زاده بعد نحو أسبوع من مقتل ضابط كبير آخر في الوحدة وهو حسن سياد خدياري برصاص سيارة مارة في العاصمة الإيرانية. يأتي مقتل هذين الضابطين في وقت وصلت فيه التوترات بين إسرائيل وإيران إلى ذروتها مرة أخرى.