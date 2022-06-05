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المغرب وإسرائيل يجتمعان ويتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية

i24NEWS

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أعلام إسرائيل والمغرب
AP Photo/Maya Alleruzzoأعلام إسرائيل والمغرب

أشار البيان إلى أن المسؤولان تباحثا بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن وفد من اللجنة شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين (مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات)، الذي استضافته يومي بداية وثاني يونيو/حزيران الجاري بتل أبيب مجلس حماية الخصوصية بإسرائيل.

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 وأضافت الوكالة أن البيان للجنة أكد أن "مفوض مجلس حماية الخصوصية بإسرائيل، جلعاد سمامة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، عمر السغروشني، عقدا اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي قبل هذه المشاركة".

وأشار البيان إلى أن المسؤولان تباحثا بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب وإسرائيل، لإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم إنشاء مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، التي يطلق عليها مجموعة برلين، سنة 1983 بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية لحماية المعطيات بالعالم، وتعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وانترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي.

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